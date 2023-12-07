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АНАЛІТИКА

Сі Цзіньпін приймає в Пекіні керівництво ЄС

 

У Пекіні в четвер, 7 грудня, проходить перший за чотири роки саміт Європейський Союз - Китай.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у своємуу вступному слові наголосила, що ЄС і Китаю варто вирішити свої розбіжності. "Іноді наші інтереси збігаються", - сказала вона, вказуючи на співпрацю в сфері штучного інтелекту та змін клімату. "А коли вони не збігаються, ми повинні відповідально вирішувати проблеми", - цитує її агентство AFP.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель запевнив, що ЄС прагне "стабільних і взаємовигідних" відносин з Китаєм. Водночас він додав, що "просуватиме наші європейські цінності, включаючи права людини та демократію".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін зауважив, що треба "спільно відповідати на глобальні виклики". Він закликав ЄС співпрацювати з Китаєм для забезпечення глобальної стабільності, зміцнення взаємної політичної довіри та "усунення всіх видів втручання" у двосторонні відносини, передає китайська державна телерадіокомпанія CCTV.

Це перша особиста зустріч керівництва Євросоюзу з Сі в Пекіні з 2019 року після відеосаміту минулого року. На сьогоднішньому порядку денному - широке коло питань: від торговельних суперечок до війни Росії проти України, пише агенція Reuters.

Після робочого обіду фон дер Ляєн і Мішель зустрінуться з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, потім відбудуться офіційна вечеря та пресконференція. Європейських керівників супроводжує верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, ЄС
 

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