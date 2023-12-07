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АНАЛІТИКА

Мадуро заявив про приєднання до Венесуели частини Гаяни. Бразилія посилила свою військову присутність у регіоні

 

Венесуела має намір анексувати велику частину розташованої по сусідству Гаяни.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише ВВС.

"Президент Венесуели Ніколас Мадуро продовжує впроваджувати свій план із приєднання Ессекібо, багатого на нафту регіону, який контролює сусідня Гаяна. Він наказав державним нафтовим компаніям видати ліцензії на видобування там корисних копалин та запропонував Національній асамблаї ухвалити закон про приднання регіону до Венесуели", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у відповідь на цю заяву Мадуро, Гаяна привела свої збройні сили у стан повної бойової готовності.

Своєю чергою Бразилія, яка межує як з Венесуелою, так і з Гаяною, посилила свою військову присутність у регіоні, перемістивши туди додаткові сили й засоби.

Як повідомлялося, венесуельці переважною більшістю голосів на референдумі підтримали приєднання до країни спірної і багатою нафтою території Ессекібо, що тривалий час контролюється сусідньою Гаяною.
 

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