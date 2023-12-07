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Канада ввела заборону на прямий імпорт російських алмазів
09:19 07.12.2023 |
Канада запроваджує заборону на прямий імпорт російських діамантів та ювелірних виробів із ними.
Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Запровадження цієї заборони у погодженні з нашими партнерами по G7 посилає Росії чіткий сигнал: ми не толеруватимемо використання Росією доходів від діамантів для фінансування війни", - заявила Жолі.
Вона закликала президента РФ Володимира Путіна "негайно покласти край невиправданій загарбницькій війні проти України".
"Ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде необхідно", - наголосила міністр.
У канадському МЗС також пообіцяли разом із міжнародними партнерами "запровадити усеосяжний контроль та перевірки стосовно заборони російських діамантів".
Росія - найбільший у світі виробник алмазів, минулого року у країні їх видобуто на 3,5 млрд дол. Водночас у державах G7 продається 70% світових діамантів. У 2021 році Канада імпортувала російських алмазів та діамантових виробів на понад 3 млрд дол США.
Як повідомлялося, держави "Групи семи" оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на російські алмази.
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