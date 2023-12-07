Канада ввела заборону на прямий імпорт російських алмазів

Канада запроваджує заборону на прямий імпорт російських діамантів та ювелірних виробів із ними.

Про це оголосила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запровадження цієї заборони у погодженні з нашими партнерами по G7 посилає Росії чіткий сигнал: ми не толеруватимемо використання Росією доходів від діамантів для фінансування війни", - заявила Жолі.

Вона закликала президента РФ Володимира Путіна "негайно покласти край невиправданій загарбницькій війні проти України".

"Ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде необхідно", - наголосила міністр.

У канадському МЗС також пообіцяли разом із міжнародними партнерами "запровадити усеосяжний контроль та перевірки стосовно заборони російських діамантів".

Росія - найбільший у світі виробник алмазів, минулого року у країні їх видобуто на 3,5 млрд дол. Водночас у державах G7 продається 70% світових діамантів. У 2021 році Канада імпортувала російських алмазів та діамантових виробів на понад 3 млрд дол США.

Як повідомлялося, держави "Групи семи" оголосили про наміри до 1 січня 2024 року запровадити обмеження на російські алмази.