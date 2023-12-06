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Українське прислів'я
Країни G7 погодили поступове запровадження обмежень на імпорт російських алмазів
22:54 06.12.2023 |
Країни G7 узгодили заходи щодо обмеження імпорту російських алмазів, перші з яких планують почати запроваджувати до 1 січня 2024 року, йдеться в заяві G7, опублікованій канцелярією британського прем'єра.
"Ми запровадимо обмеження на імпорт непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії, до 1 січня 2024 року. За цим підуть поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах. Орієнтовна дата старту цих обмежень - 1 березня 2024 року", - йдеться в документі.
"Щоб посилити ефективність цих заходів, ті країни G7, які імпортують багато необроблених алмазів, запровадять потужну систему відстеження та сертифікації таких алмазів усередині G7. Це буде зроблено до 1 вересня 2024 року", - наголошується в ньому.
У заяві також зазначено, що країни G7 "залишаються прихильними до обмежень на експорт усіх товарів, які надзвичайно важливі для російської військової та промислової сфери", а також закликають "треті сторони" дотримуватися цих заходів.
Згідно із заявою, "група семи" на тлі настання зимового періоду має намір наростити зусилля з надання гуманітарної допомоги та підтримки енергетичної інфраструктури України.
Крім того, у документі зазначено: "Ми оновлюватимемо наші заходи й активізуватимемо зусилля в боротьбі з обходом санкцій".
Лідери G7 також зазначили, що будуть "розглядати всі можливі варіанти, щоб допомогти Україні отримати компенсації від Росії". Водночас вони наголошують, що може йтися тільки про варіанти, "які не порушують законодавство наших країн і принципи міжнародного права".
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