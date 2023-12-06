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Навіщо Путін наважився полетіти до шейхів під наглядом винищувачів
22:49 06.12.2023 |
Путін розширив свою вбогу географію закордонних поїздок візитом на Близький Схід - у дві нафтові країни, з якими Росія тісно зійшлася після розриву із Заходом через повномасштабне вторгнення в Україну.
Путін під охороною чотирьох російських винищувачів Су-35С прилетів у середу в ОАЕ, звідки ввечері відправився в Саудівську Аравію. Обидві країни не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який в березні видав ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у воєнних злочинах в Україні.
Путін практично не виїжджає з Росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Він їздив в Іран, де Кремль купляє дрони для бомбардування українських міст, і в Китай, від якого усе більше залежить російська економіка під західними санкціями.
На саміт БРІКС+ в Південну Африку, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, Путін не поїхав. На сімейному фото лідерів "анти-Заходу" під китайським крилом місце російського президента зайняв його міністр іноземних справ Сергій Лавров.
Після цієї неприємності Путін з'їздив в Китай, і ось тепер - візит на Близький Схід, який покликаний, серед усього іншого, змити з російського президента ярлик ізгоя на світовій арені та показати, що в Росії є видатні партнери, крім традиційних друзів, от як Китаю, Ірану, Північної Кореї та Білорусі.
Росія - помітний гравець на Близькому Сході, оскільки брала участь у війні в Сирії та досі підтримує режим Башара Асада, так само як і контакти з палестинським угрупуванням ХАМАС і головним спонсором ісламістських груп в регіоні - Іраном.
Відносини Росії з ОАЕ і Саудівською Аравією менше про війну і більше про економіку, нафту та фінанси.
Після нападу на Україну Емірати перетворилися в центр російської ділової активності та міжнародної торгівлі. Туди з Європи перебралися російські нафтові трейдери, через Дубай рікою полилися російські гроші, там осіло багато бізнесменів та їхніх сімей, що виїхали з країни після початку війни.
У вересні з'явилися повідомлення про те, що США, Велика Британія і ЄС занепокоєні зростанням постачань товарів подвійного значення через ОАЕ в Росію і відправили делегацію своїх представників в Емірати, щоб це обговорити. А в жовтні США ввели санкції проти компанії з ОАЕ через порушення стелі цін на російську нафту.
У середу Путіна чекали в Абу-Дабі стройові верблюди по узбіччях, почесна варта і небо кольору російського прапора. Не дивлячись на те, що президент ОАЕ шейх Мухаммед бен Заід Аль Нахайян зустрічати гостя в аеропорт не поїхав, Путін подякував йому за "барвистий і дружній прийом".
Шейх назвав Путіна "дорогим другом", вони похвалили зміцнілі зв'язки та зростання торгівлі, і на цьому відкрита частина зустрічі закінчилася.
Візит цей необхідний не тільки Путіну.
ОАЕ стараються закріпити за собою статус нової Швейцарії - нейтральної і багатої країни, магніту для торговців та фінансистів усього світу. Емірати дружать з усіма і тому являються відмінним місцем для міжнародних зустрічей, ярмарків, і - якщо знадобиться - мирних перемовин.
Якраз в ці дні в Дубаї проходить головний щорічний кліматичний саміт ООН, до якого прикута увага світу. Частина цієї уваги дістанеться Путіну, хоча його візит ніяк з СОР28 не пов'язаний.
Після розмови з шейхом Путін полетів в Саудівську Аравію, де його чекає фактичний правитель країни принц Мухаммед бен Салман. Говорити вони будуть, скоріше за все, в основному про нафту.
Саудівська Аравія і Росія - дві найбільші після США нафтові країни в світі. На них припадає майже половина всього видобутку картеля ОПЕК+, і вони вдвох здатні впливати на пропозиції сировини на світовому ринку, чим і займаються вже не один рік.
Зараз країни ОПЕК+ добровільно добувають менше, ніж могли би, щоб підтримати ціни на нафту і об'єм доходів від її експорту, які становлять основу економіки і Росії, і Саудівської Аравії.
Путін за кордоном не затримається.
Із Саудівської Аравії він в супроводі своїх винищувачів повернеться в Москву, де в четвер продовжить виступ на світовій арені в компанії президента Ірану - головного ворога Саудівської Аравії та країни-ізгоя на Заході.
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