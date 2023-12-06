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АНАЛІТИКА

Навіщо Путін наважився полетіти до шейхів під наглядом винищувачів

Путін розширив свою вбогу географію закордонних поїздок візитом на Близький Схід - у дві нафтові країни, з якими Росія тісно зійшлася після розриву із Заходом через повномасштабне вторгнення в Україну.

Путін під охороною чотирьох російських винищувачів Су-35С прилетів у середу в ОАЕ, звідки ввечері відправився в Саудівську Аравію. Обидві країни не визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який в березні видав ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у воєнних злочинах в Україні.

Путін практично не виїжджає з Росії після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Він їздив в Іран, де Кремль купляє дрони для бомбардування українських міст, і в Китай, від якого усе більше залежить російська економіка під західними санкціями.

На саміт БРІКС+ в Південну Африку, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, Путін не поїхав. На сімейному фото лідерів "анти-Заходу" під китайським крилом місце російського президента зайняв його міністр іноземних справ Сергій Лавров.

Після цієї неприємності Путін з'їздив в Китай, і ось тепер - візит на Близький Схід, який покликаний, серед усього іншого, змити з російського президента ярлик ізгоя на світовій арені та показати, що в Росії є видатні партнери, крім традиційних друзів, от як Китаю, Ірану, Північної Кореї та Білорусі.

Росія - помітний гравець на Близькому Сході, оскільки брала участь у війні в Сирії та досі підтримує режим Башара Асада, так само як і контакти з палестинським угрупуванням ХАМАС і головним спонсором ісламістських груп в регіоні - Іраном.

Відносини Росії з ОАЕ і Саудівською Аравією менше про війну і більше про економіку, нафту та фінанси.

Після нападу на Україну Емірати перетворилися в центр російської ділової активності та міжнародної торгівлі. Туди з Європи перебралися російські нафтові трейдери, через Дубай рікою полилися російські гроші, там осіло багато бізнесменів та їхніх сімей, що виїхали з країни після початку війни.

У вересні з'явилися повідомлення про те, що США, Велика Британія і ЄС занепокоєні зростанням постачань товарів подвійного значення через ОАЕ в Росію і відправили делегацію своїх представників в Емірати, щоб це обговорити. А в жовтні США ввели санкції проти компанії з ОАЕ через порушення стелі цін на російську нафту.

У середу Путіна чекали в Абу-Дабі стройові верблюди по узбіччях, почесна варта і небо кольору російського прапора. Не дивлячись на те, що президент ОАЕ шейх Мухаммед бен Заід Аль Нахайян зустрічати гостя в аеропорт не поїхав, Путін подякував йому за "барвистий і дружній прийом".

Шейх назвав Путіна "дорогим другом", вони похвалили зміцнілі зв'язки та зростання торгівлі, і на цьому відкрита частина зустрічі закінчилася.

 Літак Путіна охороняли чотири російські винищувачі

Візит цей необхідний не тільки Путіну.

ОАЕ стараються закріпити за собою статус нової Швейцарії - нейтральної і багатої країни, магніту для торговців та фінансистів усього світу. Емірати дружать з усіма і тому являються відмінним місцем для міжнародних зустрічей, ярмарків, і - якщо знадобиться - мирних перемовин.

Якраз в ці дні в Дубаї проходить головний щорічний кліматичний саміт ООН, до якого прикута увага світу. Частина цієї уваги дістанеться Путіну, хоча його візит ніяк з СОР28 не пов'язаний.

Після розмови з шейхом Путін полетів в Саудівську Аравію, де його чекає фактичний правитель країни принц Мухаммед бен Салман. Говорити вони будуть, скоріше за все, в основному про нафту.

Саудівська Аравія і Росія - дві найбільші після США нафтові країни в світі. На них припадає майже половина всього видобутку картеля ОПЕК+, і вони вдвох здатні впливати на пропозиції сировини на світовому ринку, чим і займаються вже не один рік.

Зараз країни ОПЕК+ добровільно добувають менше, ніж могли би, щоб підтримати ціни на нафту і об'єм доходів від її експорту, які становлять основу економіки і Росії, і Саудівської Аравії.

Путін за кордоном не затримається.

Із Саудівської Аравії він в супроводі своїх винищувачів повернеться в Москву, де в четвер продовжить виступ на світовій арені в компанії президента Ірану - головного ворога Саудівської Аравії та країни-ізгоя на Заході.
 

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