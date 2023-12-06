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АНАЛІТИКА

Ексспікер Палати представників США Маккарті йде з Конгресу

 

Колишній спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті, який у жовтні став першим на цій посаді, кого відправили у відставку, оголосив про наміри піти з Конгресу до кінця року.

Про це Маккарті написав у колонці для газети The Wall Street Journal, повідомляє "Європейська правда".

У колонці ексспікер Конгресу перерахував свої досягнення на посаді - від співучасті в перемозі Республіканської партії на проміжних виборах до домовленості з Білим домом про зменшення дефіциту бюджету.

"Саме в цьому дусі я вирішив залишити Палату представників наприкінці цього року, щоб служити Америці по-новому. Я знаю, що моя робота тільки починається", - написав він.

Із колонки Маккарті випливає, що він планує зосередитись на партійній роботі, допомагаючи кандидатам із перемогою на виборах до Конгресу. Він також натякнув на намір допомогти "підприємцям і тим, хто схильний до ризику, повністю розкрити свій потенціал".

58-річний Кевін Маккарті був уперше обраний до Палати представників США у січні 2007 року після роботи в легіслатурі штату Каліфорнія, де він був лідером республіканської меншості.

У Конгресі політик побудував стрімку кар'єру, перед обранням спікером у січні 2023 року виконуючи обов'язки лідера республіканської більшості. Голосування за Маккарті розтяглось на 15 днів через спротив з боку ультраправого крила його ж партії.

Зрештою, у жовтні це ж ультраправе крило й ініціювало його відставку, яку підтримали всі демократи.
Ключові теги: США
 

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