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США викрили організовану в Бельгії мережу компаній з постачання військових товарів до РФ
20:12 06.12.2023 |
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти мережі компаній, яка займалася закупівлями електроніки військового призначення для російської армії. Про це йдеться у пресрелізі Міністерства фінансів США.
Мережа складається з дев'яти юридичних та п'яти фізичних осіб, що базуються в Росії, Бельгії, Кіпрі, Швеції, Гонконгу та Нідерландах. Її організував бельгієць Ганс Де Гетере.
Де Гетере - бельгійський бізнесмен та давній агент із закупівель у Росії. Він керує кількома компаніями в Бельгії, Кіпрі та Нідерландах. Де Гетере координував закупівлі електроніки для російських замовників, зокрема високопріоритетних для армії РФ чипів для безпілотників.
У деяких випадках Де Гетере та його мережа намагалися відправити електроніку до Росії через перевальні пункти Гонконгу, Китаю та Туреччини.
Компанія Eriner, яку очолює Де Гетере, неодноразово вела справи з гонконзькою компанією M and S Trading, яка вже знаходиться під санкціями США.
Крім компаній, якими він формально керує, в мережу Де Гетере входить бельгійська компанія European Technical Trading (ETT), заснована й очолювана його братом Томом Де Гетере. ETT використовувалася для закупівель в американських та європейських компаній.
До мережі входили й кілька громадян Росії, які координували закупівлі.
Внаслідок накладених санкцій все майно та інтереси у власності учасників мережі заблоковані.
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