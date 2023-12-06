Скандал у Швейцарії. Трейдера Trafigura звинуватили в підкупі іноземних чиновників

Генеральний прокурор Швейцарії висунув компанії Trafigura Group, яка є одним з найбільших сировинних трейдерів у світі, обвинувачення в підкупі іноземних чиновників. Про це повідомляється на сайті прокуратури та в заяві Trafigura.

Слідство стверджує, що між 2009-м і 2011 роками Trafigura Beheer BV перерахувала 4,3 млн євро на рахунок одного з ангольських чиновників, а також передала йому $604 000 готівкою. Компанію обвинувачують у тому, що вона не вжила необхідних заходів, аби запобігти виплаті хабарів.

Trafigura Beheer BV була зареєстрована в Нідерландах, але мала офіси на території Швейцарії - в Женеві та Люцерні.

Швейцарська прокуратура вказує, що це перший випадок, коли вищий кримінальний суд країни розглядатиме справу про можливий підкуп іноземних державних службовців з боку компаній.

У пресрелізі Trafigura повідомляється, що компанія була готова до позасудового врегулювання цього розслідування, але прокуратура вирішила передати справу до суду, тож тепер вона захищатиметься.

Колишній гендиректор Trafigura Beheer BV Майкл Вейнрайт відкидає звинувачення Швейцарії.

Bloomberg вказує, що у Швейцарії звинувачення проти компаній трапляються нечасто, а вироки - ще більша рідкість. Останньою великою швейцарською компанією була Credit Suisse Group AG у справі про неспроможність запобігти відмиванню грошей. Це був один із серії скандалів перед тим, як банк зазнав краху та був куплений UBS Group AG.