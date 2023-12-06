Фінансові новини
- |
- 06.12.23
- |
- 20:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Скандал у Швейцарії. Трейдера Trafigura звинуватили в підкупі іноземних чиновників
17:15 06.12.2023 |
Генеральний прокурор Швейцарії висунув компанії Trafigura Group, яка є одним з найбільших сировинних трейдерів у світі, обвинувачення в підкупі іноземних чиновників. Про це повідомляється на сайті прокуратури та в заяві Trafigura.
Слідство стверджує, що між 2009-м і 2011 роками Trafigura Beheer BV перерахувала 4,3 млн євро на рахунок одного з ангольських чиновників, а також передала йому $604 000 готівкою. Компанію обвинувачують у тому, що вона не вжила необхідних заходів, аби запобігти виплаті хабарів.
Trafigura Beheer BV була зареєстрована в Нідерландах, але мала офіси на території Швейцарії - в Женеві та Люцерні.
Швейцарська прокуратура вказує, що це перший випадок, коли вищий кримінальний суд країни розглядатиме справу про можливий підкуп іноземних державних службовців з боку компаній.
У пресрелізі Trafigura повідомляється, що компанія була готова до позасудового врегулювання цього розслідування, але прокуратура вирішила передати справу до суду, тож тепер вона захищатиметься.
Колишній гендиректор Trafigura Beheer BV Майкл Вейнрайт відкидає звинувачення Швейцарії.
Bloomberg вказує, що у Швейцарії звинувачення проти компаній трапляються нечасто, а вироки - ще більша рідкість. Останньою великою швейцарською компанією була Credit Suisse Group AG у справі про неспроможність запобігти відмиванню грошей. Це був один із серії скандалів перед тим, як банк зазнав краху та був куплений UBS Group AG.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ексспікер Палати представників США Маккарті йде з Конгресу
|США викрили організовану в Бельгії мережу компаній з постачання військових товарів до РФ
|Німеччина та ЄІБ дають 20 млн євро українським громадам на відновлювану енергетику
|Вперше в історії. США висунули звинувачення групі військових РФ за воєнні злочини в Україні
|Скандал у Швейцарії. Трейдера Trafigura звинуватили в підкупі іноземних чиновників
|США допоможуть Україні будувати укриття за допомогою 3D-принтерів
|Шмигаль анонсував перше засідання ради Реєстру завданих Росією Україні збитків
Бізнес
|Найбільший роботодавець США Walmart не буде рекламуватися на X
|Японський інститут створив кабель, чия пропускна здатність у 22 рази вища за сучасний інтернет-трафік Землі
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE утримують звання найпотужніших у світі смартфонів середнього рівня
|nubia Red Magic 9 Pro+ очолив рейтинг найпродуктивніших у світі смартфонів за версією AnTuTu
|EY відзначила успіхи у використанні ІІ в аудиті, інші компанії не поділяють її оптимізму - FT
|OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ