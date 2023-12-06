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АНАЛІТИКА

ЄС виділяє 4 млн євро на покращення медичних послуг для українців з тимчасовим захистом у Європі

 

Єврокомісія запустила проєкт з фінансуванням у 4 млн євро для покращення доступу до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у низці країн ЄС та Молдові.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі ЄК.

Проєкт запланований на два роки і підтримується Єврокомісією спільно з ВООЗ та Міжнародною організацією з міграції. Фінансування обсягом 4 млн євро виділяють з програми EU4Health.

Мета проєкту - покращити спроможність національних систем охорони здоров'я і, відповідно, доступ до медичних послуг українців з тимчасовим захистом у Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Латвії, Литві, Естонії та Молдові.

Окрім розширення доступу до медичних послуг для українців, йдеться також про профільне працевлаштування українських медиків у країнах перебування та розвиток таких мереж, щоб вони могли працювати з українцями з тимчасовим захистом.

Ця ініціатива є розвитком домовленості про співпрацю між Єврокомісією та українським МОЗ, яку підписали у червні 2023 року.

Нагадаємо, країни ЄС одна за іншою продовжують період тимчасового захисту для українців, які переїхали туди через війну.

У Польщі школи та дитсадки відвідує понад 280 тисяч українських дітей, всього в країні понад 1,7 млн громадян України зі статусом тимчасового захисту.
Ключові теги: ЄС
 

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