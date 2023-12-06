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Велика Британія запровадила санкції проти експортерів військового обладнання до РФ
16:15 06.12.2023 |
Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти осіб та груп, які забезпечують та фінансують військову промисловість РФ.
Про це повідомляє пресслужба британського уряду.
Зокрема, під нові обмеження потрапили понад 30 людей та компаній, пов'язаних з розробкою та виробництвом дронів та ракет, а також імпортом і постачанням ключових електронних компонентів.
Санкції були запроваджені проти компаній з Білорусі, Китаю, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистану. Серед них:
* білоруська оборонна організація АТ "Конструкторское бюро "Дисплей", яка пов'язана з виробництвом військових технологій для білоруського режиму та сприяла вторгненню РФ в Україну;
* сербська компанія Avio Chem, яка відправляла численні партії запчастин та аксесуарів для літаків російським підприємствам;
* узбецька компанія MVIZION, яка була посередником при імпорті деталей в Росію;
* турецька компанія Smart Trading Limited, яка постачає західну електроніку в Росію.
Обмеження ввели також проти трьох китайських компаній - Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co, Limited і Xinghua Co., Limited, які постачають підсанкційні товари, що мають важливе значення для військових зусиль Росії.
Крім того, Лондон запровадив санкції проти трьох суб'єктів, які підтримують мережу Групи Вагнера, серед яких військова група "Русич".
Під обмеження потрапили й чотири компанії з ОАЕ, які допомагають РФ обходити нафтові санкції.
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