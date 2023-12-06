Фінансові новини
- |
- 06.12.23
- |
- 20:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США отримають доступ до 17 військових баз Швеції
15:51 06.12.2023 |
США та Швеція підписали угоду про оборонну співпрацю. Американська армія отримає доступ по 17 військових баз Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання SVT.
Угоду підписали міністри оборони США та Швеції у Пентагоні 5 грудня. У рамках угоди США отримають доступ до 17 військових баз Швеції. Зокрема, до військово-морської бази на Стокгольмському архіпелазі.
Угода також дає США право розгортати військовий персонал, проводити навчання і робити зупинки для дозаправки як літаками, так і кораблями.
"Це не означає, що всі 17 локацій будуть використані, але це робота, яку ми виконали в тісному діалозі, заснованому на тому, де для них найбільш важливо з військової точки зору мати можливість зберігати оборонне обладнання, наприклад",- пояснив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Глава Міноборони Швеції також сподівається, що вступ його країни до НАТО відбудеться "якнайшвидше".
Очільник Пентагону Ллойд Остін перед підписанням угоди заявив, що "краще, ніж мати Швецію як друга, - це мати Швецію як союзника".
Щоб оборонна угода запрацювала, щоб парламент Швеції має ратифікувати її та змінити декілька законів. Міністр оборони сподівається, що угода набуде чинності наступного року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ексспікер Палати представників США Маккарті йде з Конгресу
|США викрили організовану в Бельгії мережу компаній з постачання військових товарів до РФ
|Німеччина та ЄІБ дають 20 млн євро українським громадам на відновлювану енергетику
|Вперше в історії. США висунули звинувачення групі військових РФ за воєнні злочини в Україні
|Скандал у Швейцарії. Трейдера Trafigura звинуватили в підкупі іноземних чиновників
|США допоможуть Україні будувати укриття за допомогою 3D-принтерів
|Шмигаль анонсував перше засідання ради Реєстру завданих Росією Україні збитків
Бізнес
|Найбільший роботодавець США Walmart не буде рекламуватися на X
|Японський інститут створив кабель, чия пропускна здатність у 22 рази вища за сучасний інтернет-трафік Землі
|Redmi Note 12 Turbo і realme GT Neo 5 SE утримують звання найпотужніших у світі смартфонів середнього рівня
|nubia Red Magic 9 Pro+ очолив рейтинг найпродуктивніших у світі смартфонів за версією AnTuTu
|EY відзначила успіхи у використанні ІІ в аудиті, інші компанії не поділяють її оптимізму - FT
|OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ