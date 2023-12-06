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Артур Еш
Китай запустив у комерційну експлуатацію першу у світі АЕС четвертого покоління
13:22 06.12.2023 |
У китайській провінції Шаньдун офіційно запущено в комерційну експлуатацію першу в світі атомну електростанцію четвертого покоління. Про це повідомляють урядові ЗМІ Китаю з посиланням на заяву Національного управління енергетики.
Головна особливість реакторів четвертого покоління - підвищений рівень безпеки.
На АЕС Шидаован встановлено два високотемпературні газоохолоджувальні реактори (HTGR) потужністю 250 МВт кожен.
Китай оголосив про проєкт ще 2006 року. Будівництво розпочалося у 2012 році, а у 2021 році станція була під'єднана до національної енергомережі.
У проєкті взяли участь понад 500 компаній.
АЕС належить консорціуму, очолюваному China Huaneng (47,5%), China Nuclear Engineering Corporation (32,5%) та Інституту ядерних та нових енергетичних технологій Університету Цінхуа (20%).
У Китаї заявляють, що рівень локалізації обладнання АЕС Шидаован - понад 90%.
Існують розробки кількох видів реакторів четвертого покоління: натрієвий реактор на швидких нейтронах (найбільш фінансований), реактор з розплавом солей (менш розвинена технологія, але найбезпечніша) і високотемпературні газові реактори (працюють за набагато вищих температур).
Покоління реакторів
Наразі більшість активних реакторів у світі належать до реакторів другого покоління. Переважна більшість реакторів першого покоління виведена з експлуатації. Кількість ректорів третього покоління - незначна. Реактори п'ятого покоління є лише теоретичними концепціями.
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