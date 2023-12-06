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Румунія запропонувала створити центр обслуговування F-16 на своїй території
11:32 06.12.2023 |
Румунія запропонувала американській компанії Lockheed Martin створити спільний центр з обслуговування та ремонту винищувачів F-16 на своїй території.
Про це заявив румунський прем'єр Марчел Чолаку, який перебуває з візитом у США, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав про відкриття в Румунії Європейського навчального центру F-16 (EFTC), де, зокрема, проходитимуть навчання українські пілоти.
Чолаку зазначив, що ця програма вже функціонує.
"Ми обговорили створення на території Румунії центру з технічного обслуговування і ремонту F-16. Вже є співпраця з Lockheed Martin щодо системи обслуговування, але ми хочемо трохи розширити сферу інтересів", - сказав він.
Крім того, нещодавно до Румунії прибули перші три літаки F-16, придбані у Норвегії.
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