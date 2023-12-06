США і Швеція підписали угоду про оборонну співпрацю

США у вівторок, 5 грудня підписали зі Швецією угоду про оборонну співпрацю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Угода була підписана главою Пентагону Ллойдом Остіном і міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Як зазначили у Держдепі, угода дозволить розширити партнерство у сфері безпеки, посилити співпрацю в багатосторонніх безпекових операціях і зміцнювати трансатлантичну безпеку.

Угода буде застосовуватись до і після приєднання Швеції до угоди про статус збройних сил НАТО (SOFA).

У відомстві назвали Швецію сильним партнером у сфері оборони, який "відстоює цінності НАТО і буде і надалі зміцнювати Альянс після завершення свого вступу".

"Членство Швеції посилить нашу колективну оборону і підвищить нашу здатність реагувати на виклики безпеці в євроатлантичному регіоні", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що угода, зокрема, дозволить американським військовим дислокуватись на шведських військових базах.

Документ, який ще має схвалити парламент Швеції, може набути чинності восени 2024 року.

Укладання DCA США обговорюють також із Фінляндією, яка спільно зі Швецією подала заявку на вступ до НАТО минулого року і з квітня є офіційним членом Альянсу. У жовтні сторони завершили перемовини щодо двосторонньої угоди про оборонну співпрацю.