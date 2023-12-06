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Венесуела готується до анексії частини Гаяни. Парламент обговорить створення нового штату
09:38 06.12.2023 |
Уряд Венесуели оголосив про створення Комісії із захисту Ессекібо (регіон сусідньої Гаяни) і наказав активізувати дебати щодо створення нового штату Гуаяна Ессекіба.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про виконання результатів референдуму щодо захисту Ессекіби. За даними Національної виборчої ради країни, за це проголосували понад 10,4 млн людей.
"Негайно активізувати дебати у Національній асамблеї та затвердження органічного закону про створення штату Гуаяна Ессекіба та виконання 5 рішень, прийнятих народом Венесуели", - заявив Мадуро.
Він додав, що 6 грудня буде опублікований президентський указ про створення зони комплексної оборони Ессекіби, для захисту території Венесуели.
Також стверджується, що парламент займається розробкою "прискореного плану" надання громадянства Венесуели людям, які проживають в регіоні Ессекібо.
Що передувало
Венесуела вважає, що регіон Ессекібо відійшов їй після здобуття країною незалежності від Іспанії, однак Гайана відповідає, що ця територія входила до складу Британської Гвіани, яка і стала незалежною Гайаною.
Днями ми повідомляли, що Бразилія у відповідь на територіальні суперечки між своїми сусідами, Гаяною та Венесуелою, "посилила оборонні дії" вздовж свого північного кордону.
Пізніше Венесуела оголосила проведення референдуму про анексію частини сусідньої Гайани. ООН при цьому просила утриматися від будь-яких дій, які можуть загострити конфлікт.
The New York Times повідомило, що 95% учасників референдуму підтримали анексію Венесуелою регіону Ессекібо в північно-східній частині Гайани.
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