Байден заявив, що повторно балотується у президенти через Трампа

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що, ймовірно, не висував би свою кандидатуру на другий президентський термін, якби у Дональда Трампа не було шансів вдруге очолити країну. На думку Байдена, колишній президент серйозно загрожує американській демократії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б і я. Однак ми не можемо дозволити йому перемогти заради нашої країни", - заявив президент США донорам під час збору коштів на свою виборчу кампанію в штаті Массачусетс.

Джо Байден зіткнувся з постійними сумнівами виборців щодо його рішення балотуватися ще на чотири роки через свій поважний вік. Очільник Білого дому намагався пом'якшити ці занепокоєння заявами, що Трамп зруйнує демократичні інститути США, скасує закони, що дозволяють більшій кількості людей отримати доступ до охорони здоров'я та запровадить додаткові обмеження на аборти.

Водночас, чинний американський президент неодноразово заявляв, що балотуватися в президенти у 2020 році Дональда Трампа спонукала реакція на мітинг в 2017 році білих расистів у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія. Тоді після вбивства одного з протестувальників, Трамп заявив, що по обидва боки демонстрації були "дуже хороші люди".