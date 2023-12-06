Фінансові новини
- |
- 06.12.23
- |
- 09:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден заявив, що повторно балотується у президенти через Трампа
08:53 06.12.2023 |
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що, ймовірно, не висував би свою кандидатуру на другий президентський термін, якби у Дональда Трампа не було шансів вдруге очолити країну. На думку Байдена, колишній президент серйозно загрожує американській демократії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б і я. Однак ми не можемо дозволити йому перемогти заради нашої країни", - заявив президент США донорам під час збору коштів на свою виборчу кампанію в штаті Массачусетс.
Джо Байден зіткнувся з постійними сумнівами виборців щодо його рішення балотуватися ще на чотири роки через свій поважний вік. Очільник Білого дому намагався пом'якшити ці занепокоєння заявами, що Трамп зруйнує демократичні інститути США, скасує закони, що дозволяють більшій кількості людей отримати доступ до охорони здоров'я та запровадить додаткові обмеження на аборти.
Водночас, чинний американський президент неодноразово заявляв, що балотуватися в президенти у 2020 році Дональда Трампа спонукала реакція на мітинг в 2017 році білих расистів у Шарлотсвіллі, штат Вірджинія. Тоді після вбивства одного з протестувальників, Трамп заявив, що по обидва боки демонстрації були "дуже хороші люди".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський скасував звернення до сенаторів США - Шумер
|У Раді хочуть зобов'язати українців носити з собою військовий квиток, - нардеп
|Повістки в Україні хочуть вручати через електронну пошту та рекомендованим листом, - нардеп
|Світовий банк надасть Україні $1,2 мільярда для фінансування соцвиплат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Сенаті США представили законопроєкт на $111 мільярдів із допомогою для України
|Конгресмени США розповіли, про що йшлося на закритому брифінгу щодо підтримки України
|Нідерланди виділили €9 мільйонів для судової системи України
|Група послів G7 виробила рекомендації щодо реформування САП
|Українська делегація у США зустрілася зі спікером Палати представників
|Байден: Відмова від підтримки України – це просто безумство
Бізнес
|OnePlus 12 з чипом Snapdragon 8 Gen 3 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши понад 2,33 млн балів
|Amazon представила Titan - генератор зображень на основі ШІ
|NASA та IBM розроблять модель штучного інтелекту для прогнозування погоди
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO