ЄС готується заборонити утилізацію нерозпроданого одягу

Європарламент і країни-члени попередньо досягли згоди щодо майбутньої заборони на утилізацію нового одягу, який залишився нерозпроданим.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У вівторок Європарламент і країни-члени ЄС оголосили про досягнення згоди щодо заборони викидати непроданий новий одяг і взуття. Для великого бізнесу ця норма має набути чинності через два роки після ухвалення закону.

Відповідну ідею Єврокомісія запропонувала ще у 2022 році.

Також виробників хочуть зобов'язати щорічно звітувати про обсяги забракованої і викинутої продукції з метою стимулювати їх скорочувати такі обсяги, а ще - надавати на кожній одиниці продукції інформацію про його "екологічний слід".

Крім цього, у пропозиції прописують інші нові вимоги до текстильної індустрії, щоб зменшити її шкідливий вплив на довкілля і зобов'язати робити продукцію більш довговічною, "економною" за споживанням ресурсів у процесі виробництва та придатною до переробки.