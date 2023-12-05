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ЄС готується заборонити утилізацію нерозпроданого одягу
17:28 05.12.2023 |
Європарламент і країни-члени попередньо досягли згоди щодо майбутньої заборони на утилізацію нового одягу, який залишився нерозпроданим.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
У вівторок Європарламент і країни-члени ЄС оголосили про досягнення згоди щодо заборони викидати непроданий новий одяг і взуття. Для великого бізнесу ця норма має набути чинності через два роки після ухвалення закону.
Відповідну ідею Єврокомісія запропонувала ще у 2022 році.
Також виробників хочуть зобов'язати щорічно звітувати про обсяги забракованої і викинутої продукції з метою стимулювати їх скорочувати такі обсяги, а ще - надавати на кожній одиниці продукції інформацію про його "екологічний слід".
Крім цього, у пропозиції прописують інші нові вимоги до текстильної індустрії, щоб зменшити її шкідливий вплив на довкілля і зобов'язати робити продукцію більш довговічною, "економною" за споживанням ресурсів у процесі виробництва та придатною до переробки.
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