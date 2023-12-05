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АНАЛІТИКА

Бракує грошей на війну: В уряді Росії масштабно уріжуть програми пільгової іпотеки

 

Російський уряд готує масштабні зміни до програм пільгової іпотеки, які мають зменшити її доступність.

За даними джерел російського Інтерфаксу, попереднє рішення підвищити початковий внесок за пільговими іпотечними кредитами з 15% до 20% не зменшило їх видачу, тож нові обмеження будуть значно жорсткішими.

Зокрема, пропонується зменшити максимальний розмір кредиту для Москви, Санкт-Петербурга, Московської та Ленінградської областей до 6 млн рублів, підвищити мінімальний початковий внесок до 30%, підвищити ставку за такими кредитами на 0,5 відсоткового пункта, заборонити брати кілька таких кредитів, а також обмежити видачу іпотеки росіянам, яким довелося б витрачати на обслуговування кредиту понад 50% доходу.

Як повідомлялося, російські банки стурбовані тим, що бюджет не зможе виплачувати компенсації за пільговою іпотекою в умовах рекордного зростання видатків на війну.

Водночас російський центробанк вказував на системні ризики, пов'язані із закредитованістю позичальників. Так, у другому кварталі 2023 року 71,7% іпотечних кредитів у Росії банки видали позичальникам, які витрачають на обслуговування кредитів понад 50% свого доходу. Загалом в іпотечному портфелі російських банків частка позик клієнтам, які віддають більше половини доходу на виплати за кредитами, становить 60,8%.

Раніше російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін визнав, що виділені урядом Росії на програми іпотеки з державною підтримкою гроші можуть закінчитися вже у 2023 році, хоча програми пільгової іпотеки розраховані до липня 2024 року.

При цьому у квітні Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%. Тоді ж Владімір Путін визнав "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії, і закликав розширити програми пільгової іпотеки.

Програма пільгової іпотеки з держпідтримкою працює у Росії з квітня 2020 року. Наприкінці 2022 року Путін оголосив про продовження програми до 1 липня 2024 року. Стандартна ставка за пільговою іпотекою становить зараз 8% річних.

Водночас заборгованість росіян за кредитами зростає рекордними темпами: із січня до липня обсяг заборгованості збільшився на 3,3 трлн руб. та вперше перевищив 32 трлн руб. Найбільше виданих кредитів припадає на іпотеку (51,9%).
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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