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АНАЛІТИКА

Туреччина застерегла Ізраїль від полювання на ватажків ХАМАСу на своїй території

 

Туреччина попередила Ізраїль про "серйозні наслідки" у разі полювання на ватажків терористичного угрупування ХАМАС на її території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Високопоставлений чиновник турецької розвідки на умовах анонімності розповів, що розвідувальне агентство MIT повідомило ізраїльським колегам у Моссаді, що такі односторонні кроки матимуть серйозні наслідки для двосторонніх зв'язків між країнами.

Таке рішення прийняли після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав шпигунським агентствам розробити план ліквідації ватажків ХАМАСу за межами Сектора Газа, які проживають в Туреччині, Катарі, чи інших країнах.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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