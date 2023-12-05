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Цінова стеля на російську нафту скоротила доходи Кремля на 34 млрд євро, - доповідь
14:54 05.12.2023 |
Цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, ведена в грудні минулого року, скоротила доходи Кремля на 14%. Проте ефект почав слабшати у другій половині 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA).
Аналіз показує, що останній рік цінова стеля обійшлася Кремлю в 34 млрд євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам.
"Проте цей ефект далекий від того, чого можна було б досягти, - йдеться у доповіді. - Санкції не зменшили рішучість Кремля вести війну".
Аналіз CREA показує, що санкції сильно вплинули на доходи від експорту нафти у першому півріччі, досягнувши піку збитків у 180 млн євро на день у першому кварталі. Знизилися загальні доходи від викопного палива, причому лише сира нафта впала на 25%.
Однак нездатність забезпечити дотримання, посилення та постійний моніторинг цінового обмеження дозволила Росії нівелювати наслідки у другій половині року. Втрати доходів скоротилися до 50 млн євро на день у другому і третьому кварталах, а потім відновилися до 90 млн євро на день в останньому кварталі року.
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