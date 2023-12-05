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Moody's погіршило прогноз кредитного рейтингу Китаю
14:46 05.12.2023 |
Рейтингове агентство Moody's знизило прогноз кредитних рейтингів Китаю зі "стабільний" до "негативний" через очікуване сповільнення економічного зростання та ризиків у секторі нерухомості. Про це повідомляє агентство Reuters.
Довгострокові рейтинги емітента Китаю у національній та іноземній валюті залишилися на рівні А1.
За прогнозами Moody's річне зростання ВВП Китаю сповільниться до 4% у 2024 і 2025 роках і в середньому до 3,8% у період з 2026 до 2030 рік.
"Зниження прогнозу рейтингу відображає збільшувану кількість свідчень того, що владі доведеться надавати фінансову підтримку обтяженим боргами місцевим органам влади та державним компаніям, що створює серйозні ризики для фінансової, економічної та інституційної сили Китаю", - йдеться у заяві Moody's.
В агентстві додають, що зміна прогнозу також відображає зростання ризиків, пов'язаних зі структурним і стійким зниженням економічного зростання в середньостроковій перспективі та подальшим скороченням сектору нерухомості.
Востаннє Moody's вносило зміни в рейтинг Китаю у 2017 році (зниження на один щабель до А1) також через очікування уповільнення економічного зростання.
Економіка Китаю все ще не відновилася після пандемії COVID-19, чому заважає криза на ринку нерухомості, великі борги місцевих органів влади та геополітичні ризики.
Центральна влада зробила низку заходів щодо стимулювання економіки, але не досягла бажаного ефекту.
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