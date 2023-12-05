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Франція заморозила активи глави ХАМАС
13:23 05.12.2023 |
Франція розпорядилася на шість місяців заморозити активи глави терористичного угруповання ХАМАС Ях'ї Сінуара, який, як вважають, є організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Згідно з офіційними повідомленням французької влади, кошти та економічні ресурси, що перебувають у власності або під контролем Сінуара, підлягають заморожуванню.
Указ набув чинності у вівторок, 5 грудня. Суму заморожених активів французька сторона не уточнила.
Розпорядженням від 13 листопада Париж оголосив про шестимісячне заморожування активів Мохаммеда Дейфа, який очолює військове крило ХАМАС і з 2015 року перебуває в американському списку найбільш розшукуваних міжнародних терористів.
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