У Конгресі пояснили, чому допомогу Україні пов'язують із захистом мексикансько-американського кордону

Американські конгресмени пояснили, чому голосування за виділення допомоги Україні пов'язують із мексикансько-американського кордону та чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання разом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Більшість законодавців від Демократичної і Республіканської партій стверджують, що це спосіб тиску на адміністрацію Джо Байдена, щоб вона приділила більше уваги міграційній кризі.

"Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого...Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І, чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно покращити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік", - пояснює конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Джим Коста.

Конгресмен-демократ від штату Іллінойс Бред Шнайдер стверджує, що мета обох законопроєктів - захистити суверенітет та кордони обох держав.

"Так само, як Україна бореться за захист своєї незалежності та суверенітету, в інтересах Сполучених Штатів - переконатися, що кордон України в безпеці, і вона є успішною демократією. Так само США повинні переконатися, що ми захищаємо власні кордони та власну демократію", - заявив Шнайдер.

За словами республіканського конгресмена від штату Техас та голови комітету із закордонних справ Майкла Маккола, допомога Україні у тандемі з посиленням кордону США пояснить звичайним американцям, що підтримка партнерів не заважає одночасно вирішувати й власні проблеми.

"Це свого роду компроміс. Якщо ми зможемо отримати потужний пакет для безпеки нашого кордону, це допоможе надіслати сигнал нашим людям тут, що ми можемо робити й те, й інше. Тут немає вибору "або - або", ми можемо не лише захистити свій кордон, але й захистити Україну", - каже Маккол.

Попри те, що спочатку посилити охорону кордону США та поєднати це питання з допомогою Україні вимагали саме республіканці в Палаті представників, нині голоси на підтримку цієї ініціативи все частіше лунають як від законодавців Сенату, так і від демократів загалом.

Представники обох партій наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення.

Водночас, за словами сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов'язувати Україну з міграційною кризою в США - це те саме, що "тримати українську допомогу в заручниках" складного внутрішнього американського питання.

Він наголошує, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років.

"Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинились в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США. Проблеми, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні", - додав сенатор.

Напередодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України, застерігши, що відмова проголосувати за нього допоможе РФ.

Лідер сенатської більшості Чак Шумер призначив перше процедурне голосування щодо додаткового пакета допомоги на 106 мільярдів доларів, запропонованого президентом Джо Байденом для України, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та для гуманітарних цілей в Газі.

У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.

Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.