Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція відправляє Вірменії 50 броньованих машин Bastion

 

Франція відправила Вірменії 24 броньовані фронтові машини Arquus MK3 (VAB), відомі як Bastion, до них мають "приєднатися 26 інших машин того ж типу, які зараз перебувають у виробництві".

Про це йдеться в доповіді французького Сенату, опублікованій в рамках фінансового законопроєкту на 2024 рік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Цей звіт підтверджує правдивість кількох фотографій, поширених у соціальних мережах, на яких зображені Bastion в грузинському порту Поті. Потім ці машини були доставлені до Вірменії залізницею.

У звіті сенаторів також йдеться про те, що наразі тривають дискусії про постачання Вірменії зенітно-ракетних комплексів Mistral 3.

"У зв'язку з цим доповідачі рекомендують якнайшвидше вивчити питання про постачання артилерійських систем Caesar, враховуючи ефективність цього обладнання і нові виробничі потужності Nexter у 2024 році (виробництво зросло з 2 до 6 одиниць на місяць, з можливими піками до 8)", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Франція має намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.

У Баку різко розкритикували намір Франції продати озброєння Вірменії, також із цієї причини президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у переговорах в іспанській Гранаді.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,6618
  0,1235
 0,34
EUR
 1
 39,6461
  0,0674
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7758  0,02 0,07 37,3777  0,01 0,04
EUR 39,8988  0,01 0,02 40,7004  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6300  0,12 0,33 36,6500  0,12 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес