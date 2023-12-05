Франція відправляє Вірменії 50 броньованих машин Bastion

Франція відправила Вірменії 24 броньовані фронтові машини Arquus MK3 (VAB), відомі як Bastion, до них мають "приєднатися 26 інших машин того ж типу, які зараз перебувають у виробництві".

Про це йдеться в доповіді французького Сенату, опублікованій в рамках фінансового законопроєкту на 2024 рік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Цей звіт підтверджує правдивість кількох фотографій, поширених у соціальних мережах, на яких зображені Bastion в грузинському порту Поті. Потім ці машини були доставлені до Вірменії залізницею.

У звіті сенаторів також йдеться про те, що наразі тривають дискусії про постачання Вірменії зенітно-ракетних комплексів Mistral 3.

"У зв'язку з цим доповідачі рекомендують якнайшвидше вивчити питання про постачання артилерійських систем Caesar, враховуючи ефективність цього обладнання і нові виробничі потужності Nexter у 2024 році (виробництво зросло з 2 до 6 одиниць на місяць, з можливими піками до 8)", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Франція має намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.

У Баку різко розкритикували намір Франції продати озброєння Вірменії, також із цієї причини президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у переговорах в іспанській Гранаді.