Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 16:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Франція відправляє Вірменії 50 броньованих машин Bastion
11:47 05.12.2023 |
Франція відправила Вірменії 24 броньовані фронтові машини Arquus MK3 (VAB), відомі як Bastion, до них мають "приєднатися 26 інших машин того ж типу, які зараз перебувають у виробництві".
Про це йдеться в доповіді французького Сенату, опублікованій в рамках фінансового законопроєкту на 2024 рік, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Цей звіт підтверджує правдивість кількох фотографій, поширених у соціальних мережах, на яких зображені Bastion в грузинському порту Поті. Потім ці машини були доставлені до Вірменії залізницею.
У звіті сенаторів також йдеться про те, що наразі тривають дискусії про постачання Вірменії зенітно-ракетних комплексів Mistral 3.
"У зв'язку з цим доповідачі рекомендують якнайшвидше вивчити питання про постачання артилерійських систем Caesar, враховуючи ефективність цього обладнання і нові виробничі потужності Nexter у 2024 році (виробництво зросло з 2 до 6 одиниць на місяць, з можливими піками до 8)", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що Франція має намір допомогти Вірменії покращити протиповітряну оборону, продавши три радари і уклавши угоду про майбутню поставку зенітно-ракетних комплексів Mistral.
У Баку різко розкритикували намір Франції продати озброєння Вірменії, також із цієї причини президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою участь у переговорах в іспанській Гранаді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
|Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
|Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ «Богдана» на місяць. Отримали нову західну ППО
|Угорщина відреагувала на заяву СБУ щодо невиїзду Порошенка, де згадується Орбан
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бракує грошей на війну: В уряді Росії масштабно уріжуть програми пільгової іпотеки
|Непал закликав РФ припинити вербувати на війну проти України
|Туреччина застерегла Ізраїль від полювання на ватажків ХАМАСу на своїй території
|На кордоні з Польщею очікують на в’їзд в Україну понад 3 тисячі вантажівок
|Цінова стеля на російську нафту скоротила доходи Кремля на 34 млрд євро, - доповідь
|Moody's погіршило прогноз кредитного рейтингу Китаю
Бізнес
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід