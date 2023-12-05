Наслідки мобілізації: На кадровий голод скаржаться 85% російських компаній

За останній рік із кадровим голодом зіткнулися 85% російських компаній. Не помітили проблем з персоналом лише 11% організацій, а ще 4% не змогли відповісти.

Такі результати дослідження наводить російський портал роботи SuperJob, передає The Moscow Times.

За даними порталу, за рік роботодавці розмістили на 57% більше вакансій, тоді як резюме працівників поменшало на 2%. У результаті конкурс на вакансію знизився одразу на третину (34%), а підбір персоналу значно ускладнився.

Найдефіцитнішими на ринку праці виявилися кваліфіковані робітники, водії вантажних автомобілів, машиністи спецтранспорту, різноробочі та інженери.

Найактивніше шукають нових співробітників промислові підприємства - за рік вони збільшили кількість розміщених вакансій більш ніж у 2,2 раза (на 122%).

Найвищий попит на персонал пред'являють виробництва промислового обладнання, металевих виробів та заготовок, машинобудування та верстатобудування, металургія, а також харчова промисловість.

У будівельній сфері кількість відкритих вакансій за рік зросла на 31%, а у транспортно-логістичній галузі - на 35%. Будівельним компанія гостро необхідні кваліфіковані робітники, транспортникам - водії вантажівок та спеціалісти складського господарства (збирачі замовлень, кур'єри, комплектувальники, вантажники).

У сфері готельного бізнесу та громадського харчування попит на співробітників за рік зріс на 36%, у сфері роздрібної торгівлі - на 24%. Число вакансій від сервісів доставки зросло більш ніж удвічі (на 107%).

Водночас у сегменті "Медицина, фармацевтика" за рік вакансій побільшало всього на 5%, хоча в регіонах зберігається серйозна нестача медичного персоналу всіх рівнів.

В IT-сфері вакансій за рік побільшало на 10%, але якщо раніше компанії охоче наймали кандидатів без досвіду, то тепер таких пропозицій мало. Компанії змінили стратегію та за рахунок підвищення зарплат (в середньому на 8,1% за рік) намагаються утримати спеціалістів.

Загалом, за дними дослідження, повідомляється про практично повне зникнення затримок зарплат та скорочень персоналу. Вчасно зарплату платять 98% компаній, а про відсутність скорочень заявили 93%.

В опитуванні взяли участь 1000 менеджерів з персоналу та інші представники кадрових служб підприємств та організацій, відповідальних за підбір співробітників, із 224 міст Росії. У ході дослідження також використовувалася інформація з бази даних SuperJob, що включає понад 30 млн резюме.