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Саміт G20: Лула запросить Путіна, але без гарантій безпеки
09:27 05.12.2023 |
Президент Бразилії Лула да Сілва має намір направити президенту Росії Володимиру Путіну запрошення на саміт Великої двадцятки (G20), який відбудеться восени 2024 року в Ріо-де-Жанейро. Про це Лула повідомив у понеділок, 4 грудня, у Берліні під час німецько-бразильських міжурядових консультацій.
Втім, президент Бразилії не готовий давати своєму російському колезі гарантій безпеки у зв'язку з ордером на його арешт, який у березні видав Міжнародний кримінальний суд (МКС) за звинуваченням у незаконній депортації дітей з окупованих територій України.
"Чи буде він заарештований, коли приїде? Можливо, так, а можливо, і ні. Це вирішуватимуть судові органи", - зазначив Лула, додавши, що це питання не в його компетенції.
Лула вже не вперше каже про те, що хтів би бачити Путіна на саміті G20 в своїй країні. Спочатку він навіть обіцяв, що президента РФ в Бразилії не заарештують, але невдовзі переклав відповідальність за це питання на судові органи.
Через ордер МКС Путін став менше їздити світом
Путін обмежив свої закордонні візити через ордер МКС. Він пропустив, зокрема, саміт групи країн з ринками, що розвиваються - БРІКС - у серпні у Південно-Африканській Республіці (ПАР) і саміт G20 у Делі у вересні.
В Індію він відправив міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, хоча ця країна навіть не є підписантом Римського статуту, на основі якого засновано МКС. На відміну від Індії, Росії та США, Бразилія є учасником Римського статуту.
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