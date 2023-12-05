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АНАЛІТИКА

Туреччина вперше приєдналась до місії НАТО для патрулювання неба над Румунією

 

До румунської авіабази Борча у четвер, 30 листопада, прибули чотири турецькі винищувачі F-16. Вони братимуть участь в місії НАТО з патрулювання повітряного простору над півднем Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднані повітряні сили Альянсу.

Як зазначили в НАТО, Туреччина вперше бере участь у патрулюванні в Румунії. Разом з румунськими й німецькими літаками Туреччина захищатиме повітряний простір Альянсу на Чорноморському узбережжі й стримуватиме потенційні загрози з повітря.

"Це розгортання є демонстрацією здатності і рішучості захищати наших людей і території. Військово-повітряні сили НАТО залишаються готовими відповісти на будь-яку загрозу з будь-якого напрямку", - сказав офіційний представник Альянсу Ділан Вайт.

За його словами, турецькі F-16 у межах місії НАТО діятимуть разом з німецькими винищувачами Eurofighter і французькою системою ППО наземного базування MAMBA, розгорнутою на базі Капу-Мідія.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Румунії в період з 14 по 18 серпня відбулися багатонаціональні навчання НАТО. В тренуваннях було задіяно понад 60 одиниць техніки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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