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В Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні
08:48 05.12.2023 |
Лідер сенатської більшості Чак Шумер призначив перше процедурне голосування щодо додаткового пакету допомоги на 106 мільярдів доларів, запропонованого президентом Джо Байденом для України, Ізраїлю, країн Індо-Тихоокеанського регіону та для гуманітарних цілей в Газі.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.
Голосування щодо законопроєкту має відбутися пізніше цього тижня. За словами лідера сенатської більшості, його просування є необхідним, оскільки в України закінчуються ресурси, необхідні для відбиття агресії РФ.
"Я закликаю кожного сенатора подумати, де ми знаходимося в цей історичний момент. Національна безпека Америки стоїть на кону в усьому світі - в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це може визначити траєкторію розвитку демократії на довгі роки. Ми переживаємо історичний момент", - заявив Шумер у своєму виступі.
Втім, йдеться в публікації The Hill, законопроєкт навряд чи подолає цю початкову перешкоду, адже республіканці заявили, що голосуватимуть проти його розгляду, якщо він не включатиме заходів щодо безпеки кордону США з Мексикою.
Сенатор Кріс Мерфі, головний переговірник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог.
"Республіканці хочуть, щоб ми проковтнули їхні найскладніші пропозиції, і не зацікавлені в тому, щоб сісти за стіл переговорів і вирішити це питання", - додав він.
Раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Конгрес підтримати запит Білого дому на додаткове фінансування для України, застерігши, що відмова за нього проголосувати допоможе РФ.
У вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет додаткового фінансування обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України, а також видатки на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону.
Але ініціатива гальмувала через спротив ультраправих республіканців у Палаті представників, чий новий спікер Майк Джонсон запропонував розділити допомогу Україні та Ізраїлю.
Минулого тижня він заявив, що "впевнений і оптимістичний" у тому, що Конгрес США зможе прийняти додаткові кошти на допомогу Ізраїлю та Україні до початку різдвяних свят. Тим часом у Білому домі попередили, що наявні кошти для допомоги Україні закінчаться до кінця року.
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