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Євросоюз продовжив дію частини санкцій проти Росії ще на три роки
08:44 05.12.2023 |
Європейський союз сьогодні, 4 грудня, продовжив частину санкцій проти Росії за порушення прав людини. Вони діятимуть майже до кінця 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
"Сьогодні Рада продовжила глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що їх продовжили на три роки, до 8 грудня 2026 року. Чинні обмежувальні заходи будуть і далі переглядатися щорічно.
Проти кого запроваджено обмеження
Наразі санкції поширюються на 67 фізичних і юридичних осіб та 20 юридичних осіб. На тих, на кого поширюються обмежувальні заходи, поширюється заборона на в'їзд до ЄС, а також заморожування активів.
Крім того, фізичним і юридичним особам в ЄС заборонено надавати кошти особам, занесеним до списку.
Під санкціями перебувають чиновники з РФ
Євросоюз на три роки продовжив обмеження проти колишнього директора Федеральної служби виконання покарань РФ Олександра Калашникова, голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, генпрокурора Росії Ігоря Краснова і директора Росгвардії Віктора Золотова.
Санкції проти Росії
ЄС уже схвалив 11 пакетів санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили, приміром, продукти, які можна вживати у виробництві знаряддя. Зокрема, до санкцій внесли фізичних та юридичних осіб, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.
Нині ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, що включає нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.
Нещодавно президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що зерно та інші продукти харчування з окупованих територій України має бути враховано в санкціях проти Росії.
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