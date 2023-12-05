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Сі Цзіньпін прийме в Пекіні саміт Китай-ЄС 7-8 грудня
23:53 04.12.2023 |
Європейський Союз та Китай розпочнуть 7 грудня у Пекіні дводенний саміт. Лідери обговорюватимуть стратегічні та глобальні економічні питання, що становлять спільний інтерес, повідомило в понеділок, 4 грудня, міністерство закордонних справ (МЗС) Китаю.
"Китай і Європа є партнерами, а не суперниками. Наші спільні інтереси значно переважають наші розбіжності", - цитує речника МЗС Ван Веньбіня агенція Reuters. За його словами, під час саміту сторони досліджуватимуть шляхи вирішення проблем шляхом діалогу та консультацій. "Ми співпрацюватимемо, щоб протистояти глобальним викликам, надати світові новий імпульс і підвищити стабільність міжнародної ситуації", - додав він.
Як повідомляють китайські державні ЗМІ, під час саміту лідер КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Це буде перший за чотири роки очний саміт між ЄС і Китаєм.
Нагадаємо, у жовтні, після двох відтермінувань візиту, до Китаю приїхав верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель. Тоді він заявив, що довіра між ЄС і Китаєм підірвана через торговельний дисбаланс і труднощі, з якими стикаються європейські компанії у КНР. Він також закликав Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України.
Сьогодні в Пекіні Сі приймає правителя Білорусі Олександра Лукашенка.
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