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АНАЛІТИКА

Безготівкове суспільство: Данія виводить з обігу банкноту найбільшого номіналу

 

Національний банк Данії ухвалив рішення вивести з обігу банкноту найбільшого номіналу в 1000 крон (близько 134 євро). Про це пише Euronews.

У країні на готівку припадає 10% оплат у магазинах. Для порівняння у єврозоні - понад 50%.

"З розвитком платіжних звичок данців банкнота у 1000 крон більше не потрібна", - пояснив голова данського Центробанку Крістіан Кеттель Томсен.

У Данії 90% покупок не перевищують суму 500 крон (близько 67 євро).

Банкнота у 1000 крон увійшла в обіг у 1975 році через дуже високу інфляцію. Нею ще можна буде розрахуватись до травня 2025 року. Після цього в Данії залишиться лише чотири банкноти: номіналом 50, 100, 200 та 500 крон.

Відмова від банкноти у 1000 крон також спрямована на боротьбу з економічною злочинністю.

"1000 крон використовується частіше, ніж інші банкноти, у різних фінансових злочинах", - підтвердили в Центробанку.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Данія
 

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