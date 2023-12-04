Звіт: хакери Північної Кореї вкрали $3 млрд у криптовалютах із 2017 року

Компанія з кібербезпеки Recorded Future представила дані про численні крадіжки криптовалют хакерами Північної Кореї. У період із 2017 до 2022 року вони заволоділи криптоактивами на $3 млрд, ідеться у звіті.

Експерти зазначили, що 2022 року кіберзлочинці з Північної Кореї вкрали криптовалюту на суму, яка вдесятеро перевищує дохід країни від експорту 2021 року.

«Північнокорейські хакери причетні до крадіжки криптовалюти на суму близько $1,7 млрд тільки 2022 року, що еквівалентно приблизно 5% економіки Північної Кореї або 45% її військового бюджету», - заявили в Recorded Future.

У звіті йдеться про те, що за шість років кількість крадіжок криптовалют зросла в кілька разів. Вектор уваги кіберзлочинців Північної Кореї змістився з традиційних фінансів на цифрові активи. Якщо раніше вони були націлені на південнокорейський ринок, то тепер розширили свою присутність на глобальному рівні, зазначили експерти.

На думку аналітиків, підтримка з боку уряду Північної Кореї призвела до значного розширення незаконних операцій із криптовалютами.

Раніше ми неодноразово повідомляли про хакерське угруповання Lazarus Group з Північної Кореї, яке здійснило низку атак на великі компанії та криптопроекти. Зокрема, вона причетна до злому гаманців Atomic Wallet на понад $100 млн і платформи Stake на $41 млн. Хакери володіють 137 млн TRX, що робить їх одними з найбільших власників активу.

У листопаді 2023 року Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) внесло до списку санкцій криптоміксер Sinbad. За даними влади, портал використовувався Lazarus Group для відмивання вкрадених коштів.