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У Венесуелі 95% підтримали територіальні претензії до Гаяни
14:14 04.12.2023 |
95 відсотків учасників референдуму, який пройшов 3 грудня у Венесуелі, підтримали намір влади включити до складу країни новий штат - Ессекібо, стверджує влада.
Всупереч рішенню Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй (ООН), який наказав Венесуелі утриматися від будь-яких дій в територіальній суперечці з Гаяною, влада провела "консультативний" референдум.
На нього винесли п'ять запитань, останнє з яких звучало так: "Чи згодні ви зі створенням штату Ессекібо, розробкою прискореного плану комплексного обслуговування нинішнього і майбутнього населення цієї території, що передбачає також надання громадянства і венесуельського посвідчення особи згідно з Женевською угодою та міжнародним правом, що призведе до включення зазначеного штату до складу території Венесуели?".
Звернення Гаяни до Міжнародного суду ООН
Представники Гаяни 14 листопада звернулися до Міжнародного суду ООН з проханням не допустити проведення референдуму, який, як вони побоюються, дасть змогу Венесуелі силою захопити Ессекібо.
Йдеться про територію площею 159 500 квадратних кілометрів на захід від річки Ессекібо. Це понад дві третини Гаяни. Там проживають 283 тисячі людей з трохи більше ніж 800 тисяч загального населення країни.
Територіальна суперечка Гаяни з Венесуелою загострилася через відкриття в 2015 році нафтових родовищ, що містять щонайменше 10 мільярдів барелів нафти, і надання Гаяною концесії компанії ExxonMobil на нафтовидобуток на шельфі, кордони якого не делімітовані.
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