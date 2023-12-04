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Св. Франциск Асізський
Світові продажі озброєння у 2022 році скоротилися: названо ключові причини
11:57 04.12.2023 |
За підсумками 2022 року дохід від продажу зброї та надання військових послуг 100 найбільших компаній галузі склав 597 млрд доларів, що на 3,5% менше, ніж у 2021 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
За даними аналітиків інституту, американські та європейські виробники не змогли значно наростити виробництво, незважаючи на зростання попиту на їх продукцію. Експерти пов'язують це з дефіцитом робочої сили, витратами, що зростають, і порушенням ланцюжків поставок.
"Багато збройових компаній зіштовхнулися зі складнощами при адаптації виробництва до високоінтенсивних війн", - йдеться в заяві директора програми військових витрат і виробництва озброєнь інституту Люсі Беро-Сюдро. Водночас вона очікує, що замовлення позначаться на доходах у 2023 році.
Доходи 40 компаній США впали на 7,9%, до 302 млрд доларів. При цьому на їхню частку припадає понад 51% усіх продажів найбільших виробників озброєння. Доходи 26 європейських виробників зросли на 0,9% і становили близько 121 млрд доларів. До списку SIPRI увійшла лише одна українська компанія - "Укроборонпром". Згідно зі звітом, її доходи впали на 10%, до 1,3 млрд доларів.
Доходи виробників з Азії та Океанії зросли на 3,1%, до 134 млрд доларів. Найбільший приріст продажів спостерігався Близькому Сході - обсяг доходів збільшився на 11%. В інституті вважають, що близькосхідні компанії зуміли швидко наростити виробництво на тлі попиту. Так, виробник безпілотника Bayraktar TB-2 зумів уперше увійти до ТОП-100 завдяки річній динаміці на рівні 94%.
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