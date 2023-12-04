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АНАЛІТИКА

Понад 100 країн домовились потроїти використання «зеленої» енергетики до 2030 року

 

На кліматичному саміті ООН (COP28) у суботу в ОАЕ уряди 117 країн пообіцяли потроїти використання відновлюваних джерел енергії до 2030 року, щоб скоротити частку викопного палива у світовому виробництві енергетики, повідомляє Reuters.

Це, на думку президента цьогорічного саміту Султана Аль-Джабера, може допомогти світу пройти перехідний період від вугілля.

В обіцянці, яку підтримали США, ЄС, ОАЕ, Японія й Канада, зазначається, що потроєння використання відновлюваних джерел енергетики допоможе прибрати з енергетичної системи світу викопне паливо, що викидає CO2, щонайпізніше до 2050 року.

Попри те що Китай та Індія заявили про підтримку потроєння використання відновлюваної енергії до 2030 року, обидві країни не підтримали загальну обіцянку в суботу, яка поєднує нарощування чистої електроенергії зі скороченням використання викопного палива.

ЄС та ОАЕ прагнуть, щоб зобов'язання щодо збільшення використання відновлюваної енергетики у світі були включені в остаточне рішення кліматичного саміту ООН, щоб зробити це глобальною метою. Проте для цього потрібен консенсус між майже 200 присутніми країнами.

Країни, вразливі до зміни клімату, наполягають на тому, що ці цілі повинні бути поєднані з угодою між країнами на COP28 щодо поступової відмови від використання викопного палива у світі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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