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Грецькі танкери дійсно зменшили перевезення російської нафти. Це підтверджує статистика
10:53 04.12.2023 |
Грецькі судновласники дійсно зменшили обсяги перевезень російської нафти, свідчить аналіз аналітичної компанії Lloyd's List Intelligence. У листопаді їхні танкери становили лише 32% від суден, що допомагали Росії експортувати нафту та нафтопродукти з портів на Чорному та Балтійському морях. Рік тому цей показник сягав 54%.
Паралельно почала збільшуватися частка тіньового флоту. У листопаді вона зросла до 45%, найвищого показника з лютого 2023 року, коли набрало чинності європейське ембарго на російські нафтопродукти (нафтове ембарго діє трохи довше - з грудня 2022 року).
Частка тіньового флоту почала стрімко зростати в липні, коли почали збільшуватися нафтові котирування, і вартість російського сорту Urals вперше пробила цінову стелю.
23 листопада стало відомо, що великі грецькі перевізники Minerva Marine, Thenamaris та TMS Tankers відмовилися працювати з Росією, боячись американських санкцій. Після цього Україна виключила їх з "ганебного списку" міжнародних спонсорів війни.
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