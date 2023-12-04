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США, ЄС і Велика Британія тиснуть на три країни через санкції проти російської нафти – Reuters
10:48 04.12.2023 |
США, ЄС і Велика Британія тиснуть на Ліберію, Маршаллові Острови і Панаму, вимагаючи, щоб вони посилили контроль над суднами, які ходять під їхніми прапорами з російською нафтою, що продається за цінами, вищими за встановлену стелю.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що листи, які були надіслані владі Панами, Маршаллових Островів і Ліберії, підписані заступником міністра фінансів США Брайаном Нельсоном, главою відділу міжнародних фінансів казначейства Великої Британії Ліндсі Вайт і главою відділу фінансових послуг Європейської комісії Джоном Берріганом.
За даними аналітичної фірми Lloyd's List Intelligence, близько 40 % із приблизно 535 танкерів цього тіньового флоту належать компаніям, зареєстрованим на Маршаллових Островах.
Видання стверджує, мета тиску США та їхніх союзників - не скоротити кількість суден, що перевозять російську нафту по воді, але посилити контроль за дотриманням стелі цін і підвищити витрати Росії при транспортуванні нафти.
У самих листай йдеться про зростання кількості спроб обійти цінові обмеження на російську нафту, встановлені G7 і про високий рівень ризику, пов'язаного з суднами, які не надають західних страхових та інших послуг і шукають інші прапори
Відповідно, США, ЄС і Велика Британія просять Ліберію і Маршаллові Острови підвищити обізнаність учасників торгівлі про те, що їхній прапор не повинен використовуватися для танкерів, які перевозять нафту за ціною, вищою за граничну.
Додається, що самим трьом країнам санкції не загрожують.
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