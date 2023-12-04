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Вруге за рік: Лукашенко знову їде до Сі Цзіньпіна
08:05 04.12.2023 |
Правитель Білорусі Олександр Лукашенко у неділю, 3 грудня, відправився з робочим візитом до Китаю, повідомляє його пресслужба.
В понеділок, 4 грудня, він проведе у Пекіні переговори із лідером КНР Сі Цзіньпіном. "На порядку денному - питання торговельно-економічної, інвестиційної та міжнародної співпраці", - зазначили в офісі Лукашенка.
Це вже другий візит білоруського правителя до Китаю за поточний рік. У березні він також відвідав Пекін, де зустрівся з керівництвом Китаю, зокрема, провів чотиригодинні переговори із Сі Цзіньпіном.
Пресслужба Лукашенка повідомляла тоді про "насичену програму" його зустрічей з "вищим керівництвом та великим бізнесом" КНР, а також про підписання домовленостей на 3,56 мільярда доларів.
Загалом Лукашенко та Сі зустрічалися 13 разів, переважно в Китаї та в рамках засідань Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
Білорусь готується доєднатися до ШОС
У липні на онлайн-зустріч лідерів країн ШОС президент РФ Володимир Путін заявив, що очікує якнайшвидшого приєднання Білорусі до ШОС. Тоді ж був оформлений меморандум про зобов'язання Білорусі щодо вступу в організацію. Сам вступ може відбутися в 2024 році.
Раніше цього тижня Лукашенко підписав меморандум після його ратифікації парламентом, пише "Інтерфакс". Згідно з документом, Білорусь бере на себе зобов'язання дотримуватись мети та принципів хартії ШОС, положення договору про довгострокове добросусідство, дружбу та співпрацю держав - членів організації, а також міжнародних договорів та документів, укладених у рамках ШОС.
До Шанхайської організації співробітництва нині входять Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизія, Росія, Пакистан, Таджикистан та Узбекистан.
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