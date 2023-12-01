Фінансові новини
- |
- 02.12.23
- |
- 00:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія
23:29 01.12.2023 |
Федеральний апеляційний суд США у п'ятницю постановив, що колишнього президента Дональда Трампа можна судити через штурм Капітолія 6 січня 2021 року - це може відкрити шлях до низки цивільних позовів проти нього.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.
Справа, яку розглядали федеральні судді, стосується позову двох офіцерів поліції Капітолія і близько десятка законодавців-демократів. Вони ще у 2021 році подали проти Трампа позов, звинувтивши його в провокуванні насильства під час подій 6 січня 2021 року.
Закон, який фігурує в позові, був ухвалений для боротьби з насильством Ку-клукс-клану - руху за вищість білої раси - після Громадянської війниу США. Стверджувалось, що Трамп "вступив у змову" з членами ультраправих груп, які брали участь у штурмі Капітолія.
Адвокати Трампа наполягали, що він захищений від позову, оскільки як президент мав так званий абсолютний імунітет - звільнення від відповідальності за будь-які дії, вчинені в межах офіційних обов'язків.
Але судді одноголосно вирішили, що Трамп "не встановив" свого права на імунітет у тому випадку.
Рішення федерального апеляційного суду США у Вашингтоні потенційно відкриває шлях і до інших цивільних позовів, у яких від експрезидента вимагатимуть компенсації за штурм Капітолія. Трамп ще може його оскаржити.
Нагадаємо, що у березні 2024 року Дональд Трамп має постати перед судом у Вашингтоні за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів у листопаді 2020 року, на яких переміг Байден.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія
|Вперше за 20 років та вшосте в історії Палата представників США виключила свого члена
|Фінляндія вважає, що китайське судно пошкодило газогін Balticconnector навмисне
|Понад 100 організацій Угорщини – проти Орбанового закону про«захист суверенітету»
|Не тільки ОБСЄ: три дипломатичні перемоги України над Росією за тиждень
|США ввели санкції проти компаній та суден, що допомагали Росії незаконно продавати нафту
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку