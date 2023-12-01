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АНАЛІТИКА

Суд дозволив притягти Трампа до відповідальності за штурм Капітолія

 

Федеральний апеляційний суд США у п'ятницю постановив, що колишнього президента Дональда Трампа можна судити через штурм Капітолія 6 січня 2021 року - це може відкрити шлях до низки цивільних позовів проти нього.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Справа, яку розглядали федеральні судді, стосується позову двох офіцерів поліції Капітолія і близько десятка законодавців-демократів. Вони ще у 2021 році подали проти Трампа позов, звинувтивши його в провокуванні насильства під час подій 6 січня 2021 року.

Закон, який фігурує в позові, був ухвалений для боротьби з насильством Ку-клукс-клану - руху за вищість білої раси - після Громадянської війниу США. Стверджувалось, що Трамп "вступив у змову" з членами ультраправих груп, які брали участь у штурмі Капітолія.

Адвокати Трампа наполягали, що він захищений від позову, оскільки як президент мав так званий абсолютний імунітет - звільнення від відповідальності за будь-які дії, вчинені в межах офіційних обов'язків.

Але судді одноголосно вирішили, що Трамп "не встановив" свого права на імунітет у тому випадку.

Рішення федерального апеляційного суду США у Вашингтоні потенційно відкриває шлях і до інших цивільних позовів, у яких від експрезидента вимагатимуть компенсації за штурм Капітолія. Трамп ще може його оскаржити.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Дональд Трамп має постати перед судом у Вашингтоні за звинуваченням у змові з метою скасування результатів виборів у листопаді 2020 року, на яких переміг Байден.
Ключові теги: США
 

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