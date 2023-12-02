Вперше за 20 років та вшосте в історії Палата представників США виключила свого члена

Палата представників США проголосувала за виключення свого члена, республканця Джорджа Сантоса, що сталося вперше за 20 років та вшосте в історії нижньої палати Конгресу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Hill.

За виключення Сантоса проголосували 311 членів Палати представників, в тому числі 105 республіканців. Ще 114 законодавців проголосували проти виключення.

Для ухвалення резолюції потрібна була більшість у дві третини голосів. Всі чотири лідери Республіканської партії в Палаті представників, включно зі спікером Майком Джонсоном, проголосували за те, щоб залишити Сантоса в Конгресі.

Сантос - перший виключений член Конгресу з часів Громадянської війни в 1861-1865 роках, якого спершу не засудили за скоєння тяжкого злочину.

Законодавцю пред'явили федеральні звинувачення за 23 пунктами у шахрайстві, крадіжці особистих даних та інших фінансових порушеннях під час виборчої кампанії.

Усунення Сантоса створює проблеми для спікера Майка Джонсона та республіканців, чия крихітна більшість у Палаті представників втратила ще одне місце.

Це рішення Конгресу також піднімає питання про новий прецедент, адже Сантос постійно наголошує, що йому лише висунули звинувачення, але не засудили.

Раніше двопартійна група сенаторів США внесла законодавчу ініціативу, яка б прискорила процедуру конфіскації високовартісних активів російських олігархів на користь України.

Згідно з чинним законодавством, Мін'юст США може передавати Україні лише активи, конфісковані за порушення окремих санкцій, пов'язаних із Росією.

Уперше й поки що востаннє це сталось у лютому 2023 року, коли генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував передання Україні 5,4 мільйона доларів, конфіскованих у російського олігарха Константіна Малофєєва.

У Сенаті США вже вносили кілька пропозицій щодо конфіскації російських активів, включно із суверенними - тобто тими, що належать російській державі.