Фінляндія вважає, що китайське судно пошкодило газогін Balticconnector навмисне

Міністр європейських справ Фінляндії Андерс Адлеркрейц вважає, що диверсія на підводному газопроводі Balticconnector на початку жовтня, до якого, ймовірно, причетне китайське судно, навряд була ненавмисною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Хоча Адлеркрейц застеріг, що не може спекулювати на тому, чи була диверсія на Balticconnector схвалена китайським урядом, повернення причетного судна до Китаю викликає питання.

"Якби я, як капітан, зробив щось, що не схвалив би китайський уряд, то я був би стурбований поверненням мого судна до Китаю", - сказав голова фінського Міністерства європейських справ.

"Я не морський капітан. Але я думаю, що ви б помітили, що тягнете за собою якір на сотні кілометрів. Я думаю, що все вказує на те, що це було зроблено навмисно. Але, звичайно, поки що ніхто в цьому не зізнався", - вважає він.

На думку Адлеркрейца, що Фінляндія повинна мати "більший захист" підводної інфраструктури, наприклад для кращого спостереження за підозрілими суднами.

Як відомо, влада Фінляндії та Естонії розслідують ураження газопроводу Balticconnector і телекомунікаційного кабелю, що з'єднує дві країни, які були пошкоджені приблизно 7-8 жовтня.

Після попереднього розслідування влада зосередилася на китайському судні NewNew Polar Bear, яке перебувало в цьому районі під час пошкодження інфраструктурних об'єктів. Фінська поліція вважає, що судно могло кинути якір на морське дно, розірвавши трубопровід і численні телекомунікаційні кабелі.

Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна раніше заявив, що тривалість розслідування буде залежати "від Китаю - наскільки Китай готовий до співпраці".