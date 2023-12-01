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Понад 100 організацій Угорщини – проти Орбанового закону про«захист суверенітету»
22:55 01.12.2023 |
Понад сто угорських неурядових організацій виступили зі спільною заявою проти законопроєкту про створення офісу із "захист суверенітету", який ініціювали в партії "Фідес" прем'єр Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.
На думку підписантів заяви, формулювання законопроєкту є навмисно розпливчастими, що дозволить новому офісу позначати будь-яке публічне висловлювання як таке, що "слугує іноземним інтересам і загрожує суверенітету Угорщини".
"Країна, де люди не можуть представляти свої інтереси, не є демократичною. Там, де організації громадянського суспільства не можуть вільно діяти, наші основні права не дотримуються. Немає свободи в країні, де громадян звинувачують у служінні іноземним інтересам, якщо вони висловлюють свою думку щодо суспільних справ", - йдеться в заяві.
Звернення підписали, серед іншого, угорське представництво Amnesty International, Budapest Pride, Угорський Гельсінський комітет та Угорський союз громадянських свобод (TASZ).
Так званий законопроєкт про "захист суверенітету" до парламенту Угорщини 21 листопада подав лідер парламентської фракції "Фідес" Мате Кочиш.
Він передбачає, що з 1 лютого в Угорщині буде діяти "офіс захисту суверенітету", а політикам і кандидатам у депутати загрожуватиме тюремне ув'язнення за отримння "іноземного фінансування" у виборчій кампанії.
Окрім іноземних пожертв, організаціям, які беруть участь у муніципальних виборах, заборонять приймати пожертви від угорських юридичних осіб або організацій без статусу юридичної особи, а також заборонять анонімні пожертви.
У Раді Європи заявили, що ідея Угорщини створити "офіс захисту суверенітету" становить загрозу для демократичних свобод і прав людини.
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