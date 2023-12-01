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США ввели санкції проти компаній та суден, що допомагали Росії незаконно продавати нафту
22:29 01.12.2023 |
Уряд Сполучених Штатів оголосив про запровадження санкцій проти трьох компаній з різних країн, а також трьох суден, які брали участь у схемах продажу російської нафти вище встановлених цінових обмежень.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, передає Укрінформ.
«Сьогодні OFAC вводить санкції проти трьох організацій та визначає як заблоковану власність три судна, які користувалися послугами Price Cap Coalition та водночас перевозили російську сиру нафту вище узгодженої коаліцією максимальної ціни»,- зазначається в повідомленні.
При цьому нагадується, що міжнародне обмеження цін на сиру нафту з РФ набуло чинності в грудні 2022 року зі встановленим лімітом $60 за барель.
«Судна NS Champion, Viktor Bakaev і HS Atlantica перевозили російську сиру нафту марки Urals за ціною понад 70 доларів за барель після того, як набуло чинності обмеження цін на сиру нафту»,- уточнили в американському відомстві.
Причому, ці три судна користувалися послугами США під час транспортування сирої нафти російського походження. За порушення вони були внесені до «чорного списку».
Крім того, санкції введені проти компаній Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited, розташованих у Об'єднаних Арабських Еміратах, а також ліберійської компанії HS Atlantica Limited. Вони є зареєстрованими власниками зазначених трьох суден, які перевозили російську нафту.
Як повідомлялося, до міжнародної коаліції країн, відомої як Price Cap Coalition, входять Сполучені Штати, інші країни G7, члени Європейського Союзу, а також Австралія. Вони погодилися заборонити імпорт сирої нафти та нафтопродуктів російського походження вище цінового ліміту.
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