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АНАЛІТИКА

США встановили новий історичний рекорд з видобутку нафти

 

Видобуток нафти у США у вересні зріс на 1,7% або на 224 тис. барелів на добу - до 13,24 млн барелів на день.

Це новий рекорд в історії країни, пише Financial Times із посиланням на дані Управління енергетичної інформації США (IEA).

Видання зауважує, що зараз США видобувають більше нафти, ніж будь-яка інша країна в історії, оскільки країни ОПЕК+ обмежують видобуток, намагаючись зберегти високі ціни на нафту.

Зростання видобутку нафти в США відбувається, незважаючи на більш обережний підхід до буріння і побоювання щодо вичерпання запасів найбільших родовищ, зазначає FT.

Як повідомлялося, напередодні країни нафтового картелю ОПЕК і Росія (ОПЕК+) домовилися про додаткове обмеження видобутку, щоб підтримати високі ціни на нафту.

Це рішення передбачає, що Саудівська Аравія продовжить добровільне обмеження виробництва нафти ще на 1 млн барелів на добу. Водночас Росія додатково зменшить експорт нафти на 200 тис. барелів на добу, крім запровадженого у серпні добровільного зменшення постачання на 300 тис. барелів.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

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