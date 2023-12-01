Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В ОБСЄ досягли проміжної домовленості з кадрових рішень, Росія зняла вето
16:02 01.12.2023 |
Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зможе продовжити роботу після того, як Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб, повноцінне обрання яких блокувала.
Про досягнення домовленості розповів постпред США у ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє "Європейська правда".
Посол Карпентер повідомив про завершення переговорів про те, щоби не залишити організацію без легітимного керівництва.
"Ми щойно досягнули домовленості про продовження на 9 місяців мандату чотирьох ключових посадовців. Я розраховую, що ця домовленість буде дотримана", - заявив він.
Таким чином, за словами Карпентера, чинний генеральний секретар, керівник БДІПЛ ОБСЄ, спецпредставник з питань свободи медіа та комісар з питань національних меншин продовжать роботу у наступному році. Вони були обрані 3 роки тому, і мандат всіх чотирьох керівників спливав на початку 2024 року.
"Це дозволить зберегти організацію функціональною", - пояснив посол, додавши, що члени ОБСЄ домовилися працювати над погодженням повноцінної заміни.
"За цей час ми обговоримо, хто найкраще підходить для того, щоби очолювати організацію", - пояснив посол США.
Як повідомлялося, у Скоп'є Лавров не виключив, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.
Відео на тему:
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|The Economist: Захід має «прокинутись», інакше Путін переможе Україну
|Порошенко повідомив, що його не випустили на міжнародні зустрічі у США та Польщі
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та Польща погодили умови розблокування кордону для руху вантажівок
|В ОБСЄ досягли проміжної домовленості з кадрових рішень, Росія зняла вето
|Росію не переобрали в раду агентства ООН з питань судноплавства
|Швейцарія заморозила російських активів на майже $9 мільярдів
|США передали Україні два потужні автотрансформатори
|Українські прикордонники отримали від Нідерландів три польових шпиталі та шість медеваків
Бізнес
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку