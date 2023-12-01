В ОБСЄ досягли проміжної домовленості з кадрових рішень, Росія зняла вето

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) зможе продовжити роботу після того, як Росія погодилася на тимчасове призначення керівних осіб, повноцінне обрання яких блокувала.

Про досягнення домовленості розповів постпред США у ОБСЄ Майкл Карпентер, повідомляє "Європейська правда".

Посол Карпентер повідомив про завершення переговорів про те, щоби не залишити організацію без легітимного керівництва.

"Ми щойно досягнули домовленості про продовження на 9 місяців мандату чотирьох ключових посадовців. Я розраховую, що ця домовленість буде дотримана", - заявив він.

Таким чином, за словами Карпентера, чинний генеральний секретар, керівник БДІПЛ ОБСЄ, спецпредставник з питань свободи медіа та комісар з питань національних меншин продовжать роботу у наступному році. Вони були обрані 3 роки тому, і мандат всіх чотирьох керівників спливав на початку 2024 року.

"Це дозволить зберегти організацію функціональною", - пояснив посол, додавши, що члени ОБСЄ домовилися працювати над погодженням повноцінної заміни.

"За цей час ми обговоримо, хто найкраще підходить для того, щоби очолювати організацію", - пояснив посол США.

Як повідомлялося, у Скоп'є Лавров не виключив, що заблокує діяльність ОБСЄ, не голосуючи за ключові кадрові рішення.

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