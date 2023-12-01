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АНАЛІТИКА

Аргентина відмовилася вступати до БРІКС

 

Аргентина відмовилася від пропозиції вступити до альянсу країн БРІКС, куди входять Росія і Китай.

"Ми не приєднаємось до групи БРІКС", - написала у соцмережі Х (Twitter) майбутня міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно.

Аргентина могла вступити до БРІКС з 1 січня 2024 року.

Крім Аргентини, пропозиції також отримали Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ. Розширення БРІКС до 11 членів було затверджено на саміті в ПАР на початку листопада з ініціативи Китаю, який прагне надати організації більшої глобальної ваги.

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей виступає проти зближення з Китаєм і засуджує російське вторгнення в Україну.

Офіційна відмова Аргентини про вступ до БРІКС буде озвучена після 10 грудня, коли розпочне роботу новий уряд країни.

БРІКС - міждержавне об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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