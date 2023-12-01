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Іноземні інвестори позбувалися китайських акцій 4 місяці поспіль – Bloomberg
12:51 01.12.2023 |
Іноземні інвестори продавали китайські акції чотири місяці поспіль, що стало найтривалішою серією продажів, оскільки побоювання з приводу відновлення економіки Китаю зберігаються.
Про це пише Bloomberg.
Так, іноземці продали акцій на 1,8 млрд юанів (252 млн доларів) у чистому вираженні, на тлі того, що китайський індекс продовжує падати.
Зокрема, у листопаді індекс CSI 300 впав на 2,1% - це був найгірший показник серед основних світових індексів.
У четвер, 30 листопада, CSI 300 торгувався поблизу мінімуму 2023 року, який було досягнуто місяцем раніше - у жовтні.
На закритті 1 грудня CSI 300 становив 3482,88 пункта, втративши 0,38%. Інвестори розчаровані відновленням китайської економіки, а прибуток компаній за третій квартал і прогнози їх не вразили, пояснив стратег Saxo в Гонконзі Редмонд Вонг.
Результати CSI 300 різко контрастують зі зростанням індексу MSCI All-Country World Index майже на 9% у листопаді, що було спричинене впевненістю інвесторів, що Федеральна резервна система закінчила серію підвищень ставок.
Агентство також звернуло увагу, що відтік грошей інвесторів з китайського ринку в листопаді можна порівняти із середнім щомісячним відтоком в 60 млрд юанів з серпня по жовтень.
Ці відтоки трохи компенсували покупки китайських паперів 30 листопада напередодні ребалансування індексів MSCI, які виявилися найвищими з липня, зазначає Bloomberg.
Другий найбільший фондовий ринок у світі продовжує падати, незважаючи на ознаки того, що Китай хоче вирішити проблему у своєму секторі нерухомості. Регулюючі органи складають список із 50 забудовників, які мають право на різне фінансування, писав Bloomberg 20 листопада. Хоча це допомогло акціям забудовників, настрої інвесторів залишаються негативними.
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