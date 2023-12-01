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АНАЛІТИКА

Іноземні інвестори позбувалися китайських акцій 4 місяці поспіль – Bloomberg

 

Іноземні інвестори продавали китайські акції чотири місяці поспіль, що стало найтривалішою серією продажів, оскільки побоювання з приводу відновлення економіки Китаю зберігаються.

Про це пише Bloomberg.

Так, іноземці продали акцій на 1,8 млрд юанів (252 млн доларів) у чистому вираженні, на тлі того, що китайський індекс продовжує падати.

Зокрема, у листопаді індекс CSI 300 впав на 2,1% - це був найгірший показник серед основних світових індексів.

У четвер, 30 листопада, CSI 300 торгувався поблизу мінімуму 2023 року, який було досягнуто місяцем раніше - у жовтні.

На закритті 1 грудня CSI 300 становив 3482,88 пункта, втративши 0,38%. Інвестори розчаровані відновленням китайської економіки, а прибуток компаній за третій квартал і прогнози їх не вразили, пояснив стратег Saxo в Гонконзі Редмонд Вонг.

Результати CSI 300 різко контрастують зі зростанням індексу MSCI All-Country World Index майже на 9% у листопаді, що було спричинене впевненістю інвесторів, що Федеральна резервна система закінчила серію підвищень ставок.

Агентство також звернуло увагу, що відтік грошей інвесторів з китайського ринку в листопаді можна порівняти із середнім щомісячним відтоком в 60 млрд юанів з серпня по жовтень.

Ці відтоки трохи компенсували покупки китайських паперів 30 листопада напередодні ребалансування індексів MSCI, які виявилися найвищими з липня, зазначає Bloomberg.

Другий найбільший фондовий ринок у світі продовжує падати, незважаючи на ознаки того, що Китай хоче вирішити проблему у своєму секторі нерухомості. Регулюючі органи складають список із 50 забудовників, які мають право на різне фінансування, писав Bloomberg 20 листопада. Хоча це допомогло акціям забудовників, настрої інвесторів залишаються негативними.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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