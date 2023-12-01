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Відтепер українці можуть отримати нове посвідчення водія у Словаччині
12:44 01.12.2023 |
Державне підприємство "Документ" починає відновлювати посвідчення водія у словацькій столиці Братиславі. Раніше там була можливість лише обміняти ці документи.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.
"Відтепер наші співгромадяни мають можливість відновлювати посвідчення водія у зв'язку із втратою чи викраденням і в Словаччині. До цього кермувальникам був доступний виключно обмін цих документів", - йдеться у повідомленні.
Відновлення посвідчення водія здійснюється у місті Братислава. Адреса розташування "Паспортного сервісу": ТЦ Ніви -1 поверх, територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09).
Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п'ятниця: 10:00-17:00, субота: 10:00-15:30, неділя та понеділок - вихідні.
Обслуговування громадян відбувається за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів. Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".
Обслуговування здійснюється як за живою, так і за електронною чергою.
Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати пакет документів:
* паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;
* ідентифікаційний номер;
* документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;
* медична довідка (на період воєнного стану не обов'язкова).
Після того, як особа подала документи, її фотографують, створюють та надсилають заявку до сервісного центру МВС в Україні. У разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.
Як нагадали у відомстві, обмін та відновлення посвідчення водія для українців за кордоном доступний у Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії та Туреччині.
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