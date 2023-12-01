Відтепер українці можуть отримати нове посвідчення водія у Словаччині

Державне підприємство "Документ" починає відновлювати посвідчення водія у словацькій столиці Братиславі. Раніше там була можливість лише обміняти ці документи.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

"Відтепер наші співгромадяни мають можливість відновлювати посвідчення водія у зв'язку із втратою чи викраденням і в Словаччині. До цього кермувальникам був доступний виключно обмін цих документів", - йдеться у повідомленні.

Відновлення посвідчення водія здійснюється у місті Братислава. Адреса розташування "Паспортного сервісу": ТЦ Ніви -1 поверх, територія автостанції (Mlynské nivy 5A, 821 09).

Графік роботи "Паспортного сервісу" у Братиславі для обміну посвідчення водія: вівторок-п'ятниця: 10:00-17:00, субота: 10:00-15:30, неділя та понеділок - вихідні.

Обслуговування громадян відбувається за допомогою мобільних програмно-технічних комплексів. Це спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Обслуговування здійснюється як за живою, так і за електронною чергою.

Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати пакет документів:

* паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання, а якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи, або закордонний паспорт;

* ідентифікаційний номер;

* документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних;

* медична довідка (на період воєнного стану не обов'язкова).

Після того, як особа подала документи, її фотографують, створюють та надсилають заявку до сервісного центру МВС в Україні. У разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія.

Як нагадали у відомстві, обмін та відновлення посвідчення водія для українців за кордоном доступний у Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії, Італії та Туреччині.