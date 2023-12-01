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АНАЛІТИКА

Деякі країни ЄС намагаються пом'якшити санкції проти РФ - Reuters

 

Деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані анонімні джерела.

Деякі країни ЄС вважають, що один із пунктів наступного пакета санкцій, який має на меті завадити Росії обходити накладені обмеження, «заходить надто далеко та призведе до негативних наслідків для світової торгівлі ЄС» і виявиться безуспішним.

Мається на увазі стаття 12-та пропозиції, яка дістала назву «Положення про заборону Росії». На зустрічі послів цього тижня представники деяких європейських країн заявили, що цей пункт потенційно може «створити хаос для європейських компаній в усьому світі».

Під час зустрічі були висунуті пропозиції, згідно з якими експортери з ЄС будуть змушені ввести заборону на реекспорт усіх товарів у списку митних кодів Єврокомісії, що охоплює більше предметів повсякденного використання, аніж товарів військового призначення.

На додачу до цього, в законопроєкт у вівторок було внесено ще одне доповнення, яке виключає використання санкціонованих товарів для особистого користування внаслідок фіксації неодноразових випадків вилучення митниками на кордоні між РФ та ЄС таких речей, як, наприклад, зубна паста.

Як повідомлялося, 15 листопада високий представник ЄС разом із Єврокомісією представили пропозиції щодо застосування проти Росії 12-го пакету санкцій.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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