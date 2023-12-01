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АНАЛІТИКА

Золотовалютні резерви Туреччини зросли до історичного максимуму

 

Золотовалютні резерви Центрального банку Туреччини зросли до історичного максимуму в $136,5 млрд. Про це повідомляє видання Daily Sabbah з посиланням на дані регулятора.

Попередній рекорд було зафіксовано у грудні 2013 року, коли резерви становили $135,96 млрд.

У структурі резервів Центробанку Туреччини $90,99 млрд - це валюта, $45,49 млрд - золото.

Резерви Туреччини почали зростати після переобрання Реджепа Ердогана президентом країни у травні цього року. З цього періоду резерви зросли на $38,35 млрд, або на 38,6%.

У Туреччині пов'язують збільшення резервів зі зміною монетарної політики, коли з травня Центробанк перейшов до підвищення облікової ставки, а не до зниження, як це було до президентських виборів.

За пів року ЦБ Туреччини підвищив ставку з 8,5% до 40%.

Колишня політика виснажувала валютні резерви задля підтримки курсу ліри. Політика виявилася неефективною: у листопаді минулого року інфляція досягла 24-річного піка у 84%.

Станом на жовтень 2023 року річна інфляція в Туреччині знизилася до 61,3%.

За заявою турецького Центробанку, "поточний рівень монетарної жорсткості значно близький до рівня, необхідного для встановлення курсу на дефляцію. Відповідно, темпи жорсткості монетарної політики сповільняться, і цикл жорсткості завершиться протягом короткого періоду часу".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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