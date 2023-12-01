Фінансові новини
- |
- 01.12.23
- |
- 09:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Золотовалютні резерви Туреччини зросли до історичного максимуму
09:23 01.12.2023 |
Золотовалютні резерви Центрального банку Туреччини зросли до історичного максимуму в $136,5 млрд. Про це повідомляє видання Daily Sabbah з посиланням на дані регулятора.
Попередній рекорд було зафіксовано у грудні 2013 року, коли резерви становили $135,96 млрд.
У структурі резервів Центробанку Туреччини $90,99 млрд - це валюта, $45,49 млрд - золото.
Резерви Туреччини почали зростати після переобрання Реджепа Ердогана президентом країни у травні цього року. З цього періоду резерви зросли на $38,35 млрд, або на 38,6%.
У Туреччині пов'язують збільшення резервів зі зміною монетарної політики, коли з травня Центробанк перейшов до підвищення облікової ставки, а не до зниження, як це було до президентських виборів.
За пів року ЦБ Туреччини підвищив ставку з 8,5% до 40%.
Колишня політика виснажувала валютні резерви задля підтримки курсу ліри. Політика виявилася неефективною: у листопаді минулого року інфляція досягла 24-річного піка у 84%.
Станом на жовтень 2023 року річна інфляція в Туреччині знизилася до 61,3%.
За заявою турецького Центробанку, "поточний рівень монетарної жорсткості значно близький до рівня, необхідного для встановлення курсу на дефляцію. Відповідно, темпи жорсткості монетарної політики сповільняться, і цикл жорсткості завершиться протягом короткого періоду часу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Євросоюз дозволив Україні відкласти перехід на нову версію системи «митного безвізу»
|Нідерланди нададуть Україні у 2024 році додаткові €2,5 мільярда
|Журнал Economist випустив нову статтю про нібито внутрішнє протистояння між політичним і військовим керівництвом України
|ЄС очікує виконання умов щодо САП і добору суддів для виділення Україні EUR1,5 млрд макрофінтраншу в грудні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Греція вперше дозволить голосування поштою на виборах до Європарламенту
|Деякі країни ЄС намагаються пом'якшити санкції проти РФ - Reuters
|Золотовалютні резерви Туреччини зросли до історичного максимуму
|Україна отримає понад 1 млрд доларів від Світового банку
|Reuters: У демократів немає альтернативи Байдену на вибори президента 2024 року
|Потужності ОПК України перевищили можливості бюджету. Кабмін звернувся до ЄС із пропозицією
|Залужний і Браун продовжать пошук технологічних рішень для отримання переваги над РФ у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні
Бізнес
|Членам уряду Франції заборонили користуватися Telegram і WhatsApp
|Електровелосипеди скорочують попит на нафту більше за електромобілі
|Google оголосив про запуск семінарів із кібербезпеки для навчання студентів в Україні
|Оновлений Kia Sorento дебютував у Лос-Анджелесі
|Samsung продовжує лідирувати на європейському ринку смартфонів - Xiaomi та Apple замикають трійку
|IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
|За 15 років українські ІТ-компанії змогли залучили інвестицій на майже $3,7 мільярда, – дослідження